Для сердца и костей: Мурлыканье кошки оказалось полезно для здоровья человека

Учёные нашли ещё одну причину, чтобы завести кота. Оказалось, что мурчание обладает терапевтическим эффектом: не просто успокаивает и поднимает настроение человеку, но ещё и влияет на здоровье. Об этом пишут "Белновости".

При мурчании чередуются два звуковых импульса, которые питомцы производят при дыхании, — перед вдохом и выдохом. Причём тон, громкость и продолжительность мурлыканья могут сильно различаться: одни котики совсем тихие, в то время как другие могут сильно "тарахтеть". Кроме того, звук может влиять не только на психологическое, но и физическое состояние человека, облегчать дегенеративные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, например при дисплазии или остеопорозе и даже ускорять сращивание костей и способствовать регенерации тканей.

На этом плюсы содержания хвостатого не заканчиваются. Говорят, что волшебные животные могут избавить своих хозяев от болезней сердца и даже увеличить длительность их жизни, увеличив её на десять лет. Помимо этого, воздействие вибраций на организм положительно влияет на выработку коллагена и улучшает насыщение кислородом.