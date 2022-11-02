Для сердца и костей: Мурлыканье кошки оказалось полезно для здоровья человека
Учёные выяснили, чем мурлыканье кошки полезно для человека
Учёные нашли ещё одну причину, чтобы завести кота. Оказалось, что мурчание обладает терапевтическим эффектом: не просто успокаивает и поднимает настроение человеку, но ещё и влияет на здоровье. Об этом пишут "Белновости".
При мурчании чередуются два звуковых импульса, которые питомцы производят при дыхании, — перед вдохом и выдохом. Причём тон, громкость и продолжительность мурлыканья могут сильно различаться: одни котики совсем тихие, в то время как другие могут сильно "тарахтеть". Кроме того, звук может влиять не только на психологическое, но и физическое состояние человека, облегчать дегенеративные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, например при дисплазии или остеопорозе и даже ускорять сращивание костей и способствовать регенерации тканей.
На этом плюсы содержания хвостатого не заканчиваются. Говорят, что волшебные животные могут избавить своих хозяев от болезней сердца и даже увеличить длительность их жизни, увеличив её на десять лет. Помимо этого, воздействие вибраций на организм положительно влияет на выработку коллагена и улучшает насыщение кислородом.
Кстати, ранее Лайф рассказывал о вещах в поведении кошки, которые помогут хозяину лучше понять кошачий язык. Так, например, мяуканье — это способ передать самые разные сообщения — о голоде, болезни, необходимости во внимании и так далее. Причём стоит улавливать именно интонации "мяу", ведь у каждого пушистика она индивидуальна.
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