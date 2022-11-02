Зеленский призвал не бояться ядерной войны
Даже если угроза ядерной войны существует, не стоит бояться вероятности её развязывания, считает президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал в интервью Чешскому телевидению.
"Не уверен, не хочу давать оценку… Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо России", — сказал он, отвечая на вопрос, насколько сегодня высока вероятность ядерного конфликта.
Ранее глава Администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил о необходимости срочно оборудовать 425 убежищ на случай ядерного удара. Чиновник отметил, что граждане знают, где расположены бомбоубежища. Единственное, что будет там работать, — это радио.
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