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2 ноября, 11:56

Зеленский призвал не бояться ядерной войны

Даже если угроза ядерной войны существует, не стоит бояться вероятности её развязывания, считает президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал в интервью Чешскому телевидению.

"Не уверен, не хочу давать оценку… Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо России", — сказал он, отвечая на вопрос, насколько сегодня высока вероятность ядерного конфликта.

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Ранее глава Администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил о необходимости срочно оборудовать 425 убежищ на случай ядерного удара. Чиновник отметил, что граждане знают, где расположены бомбоубежища. Единственное, что будет там работать, — это радио.

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Getty Images / Ukrainian Presidency

Ирина Фальке

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