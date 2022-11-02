Захарова сообщила, что на Украину съехалось свыше восьми тысяч иностранных наёмников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украину приехало свыше восьми тысяч иностранных наёмников более чем из 60 государств. Всё это, по её оценке, доказывает вовлечённость Запада в конфликт.

"По имеющейся информации, за восемь месяцев они рекрутировали свыше восьми тысяч наёмников более чем из 60 государств. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. И это несмотря на то, что во многих странах наёмничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке", — сказала она на брифинге.

Более трёх тысяч наёмников уже уничтожено, столько же вернулось домой, напомнила Захарова. Она пояснила, что вербовкой занимаются структуры из США и Британии, французские ЧВК, правоэкстремистские организации Германии, Испании, Чехии, Италии и других стран.

"Подобное поведение стран Запада, включающее массированные поставки вооружения и наёмников, обучение нацистских боевиков и финансирование киевского режима, ведёт к затягиванию боевых действий и повышает степень их вовлечённости в происходящее на Украине, закрепляет в статусе стороны конфликта", — заключила дипломат.