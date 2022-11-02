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2 ноября, 11:56

Мать Собчак заявила, что журналистка "очень скоро" вернётся в Россию

Сенатор Нарусова предсказала скорое возвращение Ксении Собчак в Россию

Сенатор Людмила Нарусова заявила РИА "Новости", что её дочь, журналистка Ксения Собчак, в скором времени вернётся в Россию.

"Будет [возвращаться в Россию], очень скоро", — ответила Нарусова на соответствующий вопрос журналистов.

Собчак поймали на незаконной рекламе алкоголя в Сети

Собчак поймали на незаконной рекламе алкоголя в Сети

Напомним, 26 октября в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Maksim Konstantinov

Артур Белкин

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