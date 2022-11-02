Мать Собчак заявила, что журналистка "очень скоро" вернётся в Россию
Сенатор Нарусова предсказала скорое возвращение Ксении Собчак в Россию
Сенатор Людмила Нарусова заявила РИА "Новости", что её дочь, журналистка Ксения Собчак, в скором времени вернётся в Россию.
"Будет [возвращаться в Россию], очень скоро", — ответила Нарусова на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, 26 октября в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.
Getty Images / SOPA Images / Maksim Konstantinov