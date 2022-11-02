НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 ноября, 12:04

Сенатор Нарусова подтвердила, что у Собчак есть израильский паспорт

Журналистка Ксения Собчак действительно имеет гражданства России и Израиля, что никак не запрещено Конституцией РФ. Об этом заявила её мама, член Совета Федерации Людмила Нарусова.

"Почему? Нет. Конституция РФ разрешает двойное гражданство", — заявила Нарусова в ответ на вопрос РИА "Новости", является ли информация об израильском паспорте журналистки фейком.

Мать Собчак заявила, что журналистка "очень скоро" вернётся в Россию

Мать Собчак заявила, что журналистка "очень скоро" вернётся в Россию

Напомним, 26 октября в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров