Зеленский назвал самую главную ошибку Украины
Зеленский заявил, что Украина не смогла построить сильную систему безопасности за 30 лет
За 30 лет своего самостоятельного существования Украина не построила сильную систему безопасности, что стало её главной ошибкой. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению.
"Мы в течение последних 30 лет независимости не строили сильной системы безопасности, потому что мы не ожидали от них (России. — Прим. Лайфа) настолько агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", — сказал он.
Ранее Зеленский сообщил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждены в результате ударов Вооружённых сил России. При этом он неоднократно жаловался на отсутствие современных и эффективных систем ПВО и ПРО, которые могли бы обезопасить небо. Лидер Незалежной говорил, что так и не смог добиться от Израиля предоставления "Железного купола".
ТАСС / The Presidential Office of Ukraine /
picture alliance / SvenSimon