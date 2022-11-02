Зеленский назвал самую главную ошибку Украины

За 30 лет своего самостоятельного существования Украина не построила сильную систему безопасности, что стало её главной ошибкой. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению.

"Мы в течение последних 30 лет независимости не строили сильной системы безопасности, потому что мы не ожидали от них (России. — Прим. Лайфа) настолько агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", — сказал он.