Онколог развеял миф о передаче рака по наследству
Онколог Воротников: Наличие онкологии в семье не означает, что болезнь перейдёт по наследству
Наследственный фактор при заболевании онкологией, вопреки распространённому мнению, играет незначительную роль. По словам врача-онколога, маммолога, кандидата медицинских наук Владимира Воротникова, риск такой причины развития рака оценивается всего в 5%.
"Конечно, вероятность того, что рак передастся по наследству, всегда есть, однако далеко не всегда наличие онкологического заболевания в семье говорит о том, что это заболевание будет у вас", — пояснил он в эфире "Вечерней Москвы".
Врач отметил важность профилактических мероприятий, помогающих предотвратить серьёзные проблемы. Одним из таких является своевременный скрининг, который отлично выявляет рак на ранних стадиях.
Ранее Лайф писал о причинах развития рака почек. По словам онколога Мкртчяна, такими могут выступить курение и приём анальгетиков.
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