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2 ноября, 12:23

Онколог развеял миф о передаче рака по наследству

Онколог Воротников: Наличие онкологии в семье не означает, что болезнь перейдёт по наследству

Наследственный фактор при заболевании онкологией, вопреки распространённому мнению, играет незначительную роль. По словам врача-онколога, маммолога, кандидата медицинских наук Владимира Воротникова, риск такой причины развития рака оценивается всего в 5%.

"Конечно, вероятность того, что рак передастся по наследству, всегда есть, однако далеко не всегда наличие онкологического заболевания в семье говорит о том, что это заболевание будет у вас", пояснил он в эфире "Вечерней Москвы".

Врач отметил важность профилактических мероприятий, помогающих предотвратить серьёзные проблемы. Одним из таких является своевременный скрининг, который отлично выявляет рак на ранних стадиях.

Онколог назвал три главные причины рака горла

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Ранее Лайф писал о причинах развития рака почек. По словам онколога Мкртчяна, такими могут выступить курение и приём анальгетиков.

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Матвей Шандрыголов
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