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2 ноября, 12:32

Семь городов поборются за звание "Молодёжной столицы России" 2023 года

Семь городов нашей страны пробились в финал конкурса и поборются за звание "Молодёжной столицы России" 2023 года, сообщает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

В решающий этап конкурса вышли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула. Звание "Молодёжной столицы России" 2023 года позволит городу провести у себя ряд проектов Росмолодёжи, в том числе федеральный грантовый конкурс. Также он получит авторскую медиастратегию продвижения и экспертную поддержку для развития заявленных проектов.

"Статус молодёжной столицы России позволит городу-победителю не только стать образцом для подражания в 2023 году, но и обратить внимание россиян на инновационные подходы в реализации проектов молодёжной политики. Мы проводим конкурс впервые — и в этом плане на городе, которые получит такой статус в 2023 году, на наших коллегах из региона, можно сказать, двойная ответственность. Ведь именно им при нашей активной поддержке во многом предстоит задать планку для подобного конкурса", отметила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

В жюри, которое оценивало программу городов-номинантов, вошли представители Росмолодёжи, эксперты в сфере государственной молодёжной политики, представители бизнеса, специалисты в сфере городского управления, медиа, культуры и искусства.

На втором этапе конкурса члены жюри посетят города-финалисты и будет проведено народное голосование. Подробнее познакомиться с претендентами на звание "Молодёжной столицы" россияне смогут благодаря специальному ток-шоу, которое выйдет в официальном аккаунте Росмолодёжи во "ВКонтакте" и будет проходить с 7 по 23 ноября. Народное голосование состоится с 23 ноября по 10 декабря на сайте федерального агентства.

"Конкурс "Молодежная столица России" — это масштабный проект, который помимо почётного статуса предоставляет городу-победителю большие медийные возможности. В молодёжной столице пройдут крупные молодёжные мероприятия, конкурсы и фестивали, которые соберут молодых инициативных ребят со всей страны. Это прекрасная возможность для любого города задать новый вектор собственного позиционирования в медиапространстве и отличный повод для проведения охватных инфокампаний, отражающих возможности для профессионального и творческого роста молодёжи", подчеркнула эксперт конкурса, заместитель генерального директора АНО "Диалог" Юлия Полетаева.

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Обложка ©

ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Артур Белкин

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