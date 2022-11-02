Семь городов поборются за звание "Молодёжной столицы России" 2023 года

Семь городов нашей страны пробились в финал конкурса и поборются за звание "Молодёжной столицы России" 2023 года, сообщает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

В решающий этап конкурса вышли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула. Звание "Молодёжной столицы России" 2023 года позволит городу провести у себя ряд проектов Росмолодёжи, в том числе федеральный грантовый конкурс. Также он получит авторскую медиастратегию продвижения и экспертную поддержку для развития заявленных проектов.

"Статус молодёжной столицы России позволит городу-победителю не только стать образцом для подражания в 2023 году, но и обратить внимание россиян на инновационные подходы в реализации проектов молодёжной политики. Мы проводим конкурс впервые — и в этом плане на городе, которые получит такой статус в 2023 году, на наших коллегах из региона, можно сказать, двойная ответственность. Ведь именно им при нашей активной поддержке во многом предстоит задать планку для подобного конкурса", — отметила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

В жюри, которое оценивало программу городов-номинантов, вошли представители Росмолодёжи, эксперты в сфере государственной молодёжной политики, представители бизнеса, специалисты в сфере городского управления, медиа, культуры и искусства.

На втором этапе конкурса члены жюри посетят города-финалисты и будет проведено народное голосование. Подробнее познакомиться с претендентами на звание "Молодёжной столицы" россияне смогут благодаря специальному ток-шоу, которое выйдет в официальном аккаунте Росмолодёжи во "ВКонтакте" и будет проходить с 7 по 23 ноября. Народное голосование состоится с 23 ноября по 10 декабря на сайте федерального агентства.

"Конкурс "Молодежная столица России" — это масштабный проект, который помимо почётного статуса предоставляет городу-победителю большие медийные возможности. В молодёжной столице пройдут крупные молодёжные мероприятия, конкурсы и фестивали, которые соберут молодых инициативных ребят со всей страны. Это прекрасная возможность для любого города задать новый вектор собственного позиционирования в медиапространстве и отличный повод для проведения охватных инфокампаний, отражающих возможности для профессионального и творческого роста молодёжи", — подчеркнула эксперт конкурса, заместитель генерального директора АНО "Диалог" Юлия Полетаева.