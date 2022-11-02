Рестораторы рассказали, чем будут заменять ушедший из России Jagermeister
Ушедший из России ликёр Jagermeister будут заменять отечественными аналогами. Как заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, беспокоиться точно не стоит, ведь есть множество альтернатив.
"С точки зрения бальзамов, на российском рынке достаточно альтернатив: есть бальзам "Бугульма", есть бальзамы "Тайга", — приводит его слова газета "Ведомости".
Кстати, его мнение также разделяет и омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети "Мясо & рыба" Сергей Миронов. По его словам, хоть напиток и весьма популярен, особым спросом всё же не пользуется. При этом он призвал поклонников травяного ликёра не расстраиваться раньше времени, ведь его запасов хватит ещё надолго.
"С учётом того, что уже сейчас есть в ресторанах, а также запасов на складах на шесть месяцев точно хватит", — добавил он.
Сегодня ряд СМИ сообщил о том, что производители ликёра Jagermeister приняли решение об уходе с российского рынка. Источники рассказали, что российские поставщики один за другим начали заявлять об отказах, а в ряде точек уже закончились запасы. Позже уход Jagermeister с российского рынка Лайфу также подтвердили в Федерации рестораторов.
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