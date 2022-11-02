Рестораторы рассказали, чем будут заменять ушедший из России Jagermeister

Ушедший из России ликёр Jagermeister будут заменять отечественными аналогами. Как заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, беспокоиться точно не стоит, ведь есть множество альтернатив.

"С точки зрения бальзамов, на российском рынке достаточно альтернатив: есть бальзам "Бугульма", есть бальзамы "Тайга", — приводит его слова газета "Ведомости".

Кстати, его мнение также разделяет и омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети "Мясо & рыба" Сергей Миронов. По его словам, хоть напиток и весьма популярен, особым спросом всё же не пользуется. При этом он призвал поклонников травяного ликёра не расстраиваться раньше времени, ведь его запасов хватит ещё надолго.