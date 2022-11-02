Россияне стали гораздо чаще покупать отечественный портвейн

Россияне стали гораздо чаще скупать отечественные сорта портвейна, производство которого также выросло в стране за последние девять месяцев в сравнении с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании "Роскачества".

С января по сентябрь россияне скупили 5,13 млн литров отечественных ликёрных (креплёных) вин, в число которых входят кагор, херес, портвейн, мадера. Примечательно, что за аналогичный период прошлого года этот показатель был более чем в два раза меньше.

"До вступления в силу 468-го закона под наименованиями "кагор", "портвейн" в рознице можно было встретить всё что угодно, включая полусладкие напитки из фруктового сырья. Закон чётко определил, что под данными наименованиями могут выпускаться только вина, произведённые из винограда по утверждённой законодательством технологии. Благодаря этому производство и продажи категории ликёрных вин в 2021–2022 годах существенно выросли, и это отражено в государственной статистике", — отмечает глава "Винного гида России", директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции "Роскачества" Олеся Буняева.

Крупнейшим регионом производства таких сортов вин является Крым. По мнению экспертов "Роскачества", к росту продаж привело увеличение в два раза количества продукции на прилавках магазинов. Так, например, всего год назад на полках магазинов было представлено 25 наименований портвейна, тогда как сегодня в розничной продаже их более 40.