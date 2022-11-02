Песков заявил об отсутствии риска сокращения соцвыплат в следующем году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риска сокращения части социальных выплат не ожидается, поскольку этот вопрос является приоритетным для государства.

Пенсии, выплаты мобилизованным, пособия, справки: Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2022 года

Ранее доцент Ольга Лебединская рассказала, что россиянам положены пожизненные дополнительные льготы, если им присвоен статус почётного гражданина. Это звание можно получить как на уровне города или муниципального образования, так и на уровне целого региона.