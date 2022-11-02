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2 ноября, 10:44

Песков заявил об отсутствии риска сокращения соцвыплат в следующем году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риска сокращения части социальных выплат не ожидается, поскольку этот вопрос является приоритетным для государства.

"Нет, социальные обязательства государства являются абсолютным приоритетом", — сказал Песков.

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ТАСС / Артём Житенев

Ирина Фальке

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