Песков заявил об отсутствии риска сокращения соцвыплат в следующем году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риска сокращения части социальных выплат не ожидается, поскольку этот вопрос является приоритетным для государства.
"Нет, социальные обязательства государства являются абсолютным приоритетом", — сказал Песков.
Ранее доцент Ольга Лебединская рассказала, что россиянам положены пожизненные дополнительные льготы, если им присвоен статус почётного гражданина. Это звание можно получить как на уровне города или муниципального образования, так и на уровне целого региона.
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ТАСС / Артём Житенев