Причиной крупнейшей аварии канализации в Волгограде стал прорыв труб 1970-х годов

Прорыв канализационных труб в Волгограде и затопление сточными водами нескольких районов произошло из-за прокладки металлических конструкций вместо бетонных ещё в 1970 году. Об этом сообщили в администрации города, уточнив, что причину нарушения установить не удастся из-за срока давности.

"В ходе расчистки места повреждения было установлено, что канализационный коллектор на данном участке не соответствует данным топографической съёмки. Вместо бетонных конструкций здесь были проложены трубы из металла, не предназначенного для подобных сетей. Установить причины такого исполнения не представляется возможным, так как данный коллектор выполнен в 1970-е годы прошлого столетия", — сказано в телеграм-канале администрации.

Помимо основной металлической трубы под воздействием намокшего от дождей грунта проломилась и резервная, что привело к ЧС. Все сточные воды уже отведены в ливневую канализацию. Накануне было завершено восстановление одного из трубопроводов канализационного коллектора и была возобновлена подача воды и отопления в соседние дома. Как отметили в администрации, сейчас работы продолжаются круглосуточно и вне зависимости от погоды.