В ОП обвинили поляков в нетолерантности из-за желания отгородиться от России забором

Решение Польши о возведении на границе с Россией забора является неэффективным и свидетельствует о нетолерантности Варшавы. Такое мнение в беседе с RT высказал член Общественной палаты, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

"На мой взгляд, абсолютно популистский и неэффективный шаг польского правительства. Очевидно, что наше государство не собирается с помощью потока мигрантов дестабилизировать поляков <...> Это свидетельствует о двойных стандартах и банальном лицемерии", — заявил он и добавил, что Варшава в очередной раз проявила нетолерантность.

Он не исключил, что кто-то попросту захотел заработать на раздуваемом среди поляков страхе, из-за чего при принятии решения свою роль мог сыграть фактор коррупции.