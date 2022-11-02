В ОП обвинили поляков в нетолерантности из-за желания отгородиться от России забором
Член ОП Данюк заподозрил поляков в коррупции из-за их желания отгородиться от РФ забором
Решение Польши о возведении на границе с Россией забора является неэффективным и свидетельствует о нетолерантности Варшавы. Такое мнение в беседе с RT высказал член Общественной палаты, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
"На мой взгляд, абсолютно популистский и неэффективный шаг польского правительства. Очевидно, что наше государство не собирается с помощью потока мигрантов дестабилизировать поляков <...> Это свидетельствует о двойных стандартах и банальном лицемерии", — заявил он и добавил, что Варшава в очередной раз проявила нетолерантность.
Он не исключил, что кто-то попросту захотел заработать на раздуваемом среди поляков страхе, из-за чего при принятии решения свою роль мог сыграть фактор коррупции.
Лайф писал, что в Минобороны Польши заявили о начале строительных работ по возведению забора на границе с Калининградской областью РФ. Такое решение якобы было вызвано открытием аэропорта Калининграда для самолётов, выполняющих рейсы из ближневосточных стран.
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