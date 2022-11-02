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2 ноября, 10:29

В ОП обвинили поляков в нетолерантности из-за желания отгородиться от России забором

Член ОП Данюк заподозрил поляков в коррупции из-за их желания отгородиться от РФ забором

Решение Польши о возведении на границе с Россией забора является неэффективным и свидетельствует о нетолерантности Варшавы. Такое мнение в беседе с RT высказал член Общественной палаты, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

"На мой взгляд, абсолютно популистский и неэффективный шаг польского правительства. Очевидно, что наше государство не собирается с помощью потока мигрантов дестабилизировать поляков <...> Это свидетельствует о двойных стандартах и банальном лицемерии", — заявил он и добавил, что Варшава в очередной раз проявила нетолерантность.

Он не исключил, что кто-то попросту захотел заработать на раздуваемом среди поляков страхе, из-за чего при принятии решения свою роль мог сыграть фактор коррупции.

Финляндия захотела построить забор на российской границе

Финляндия захотела построить забор на российской границе

Лайф писал, что в Минобороны Польши заявили о начале строительных работ по возведению забора на границе с Калининградской областью РФ. Такое решение якобы было вызвано открытием аэропорта Калининграда для самолётов, выполняющих рейсы из ближневосточных стран.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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