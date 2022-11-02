В Кремле знают о госпитализации гроссмейстера Карпова и желают ему выздоровления

В Кремле знают о ситуации, произошедшей с гроссмейстером и депутатом Государственной думы Анатолием Карповым. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все желают шахматисту скорейшего выздоровления.

"Мы все в курсе [произошедшего] и желаем ему скорейшего выздоровления", — сообщил Песков журналистам.

Как уже писал Лайф, гроссмейстер упал днём 29 октября в Георгиевском переулке. Медики диагностировали у 71-летнего Карпова закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Карпов был помещён в отделение нейрореанимации, а полиция начала проверку. В Федерации шахмат подтвердили информацию о госпитализации Карпова и исключили версию с нападением.