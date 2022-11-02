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2 ноября, 10:28

Путин ещё не принял решение об участии в выборах президента в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин ещё не принял решение об участии в выборах главы государства в 2024 году, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет", — заявил представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос, принял ли Путин решение о том, будет ли снова баллотироваться на следующий срок.

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Как рассказывал Лайф, год назад Путин заявлял, что пока не решил для себя, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Президент подчеркнул тогда, что ещё преждевременно говорить, "кто и что планирует в 2024 году". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков же отмечал, что темы так называемого транзита власти тогда в Кремле не было на повестке дня, обсуждение этого вопроса он назвал "уделом и заработком политологов".

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев

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