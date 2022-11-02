НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 ноября, 10:27

Россия возобновляет участие в зерновой сделке, получив гарантии от Украины

<p>Грузовые суда с украинским зерном. Фото © EPA / ERDEM SAHIN / ТАСС</p>

Грузовые суда с украинским зерном. Фото © EPA / ERDEM SAHIN / ТАСС

Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для боевых действий, поэтому Москва возобновляет участие в Черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определённых в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ", — говорится в сообщении ведомства.

В Москве сочли достаточными эти гарантии, которые уже поступили в Совместный координационный центр.

Путин назвал Эрдогану два условия для возобновления зерновой сделки

Путин назвал Эрдогану два условия для возобновления зерновой сделки

Напомним, ранее Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров