Россия возобновляет участие в зерновой сделке, получив гарантии от Украины

Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для боевых действий, поэтому Москва возобновляет участие в Черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определённых в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ", — говорится в сообщении ведомства.