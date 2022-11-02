Россия возобновляет участие в зерновой сделке, получив гарантии от Украины
Грузовые суда с украинским зерном. Фото © EPA / ERDEM SAHIN / ТАСС
Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для боевых действий, поэтому Москва возобновляет участие в Черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определённых в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ", — говорится в сообщении ведомства.
В Москве сочли достаточными эти гарантии, которые уже поступили в Совместный координационный центр.
Напомним, ранее Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.