Песков: Россия призывает к спокойствию участников конфликта на Корейском полуострове
Россия призывает стороны конфликта на Корейском полуострове сохранять спокойствие и не допускать эскалации и без того сложной ситуации в регионе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что все стороны этого конфликта должны избегать каких-либо шагов, которые могут провоцировать дальнейший рост напряжённости. Ситуация и так весьма напряжённая на полуострове. Мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать шагов, которые могли бы в дальнейшем спровоцировать напряжённость", — заявил Песков.
Ранее глава первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев назвал деградирующей обстановку с Корейским полуостровом. Он заявил, что США и Южная Корея открыто провоцируют КНДР на запуск ракет, а также добавил, что отчётливо виден переход стран к политике "остриё против острия". В ответ на запуски ракет со стороны Пхеньяна президент Республики Корея Юн Сок Ёль дал указание принять контрмеры, чтобы КНДР "заплатила за свои провокации". В ночь на 2 ноября стало известно, что за сутки КНДР выпустила не менее 17 баллистических ракет.
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