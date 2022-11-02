Песков: Россия призывает к спокойствию участников конфликта на Корейском полуострове

Россия призывает стороны конфликта на Корейском полуострове сохранять спокойствие и не допускать эскалации и без того сложной ситуации в регионе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что все стороны этого конфликта должны избегать каких-либо шагов, которые могут провоцировать дальнейший рост напряжённости. Ситуация и так весьма напряжённая на полуострове. Мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать шагов, которые могли бы в дальнейшем спровоцировать напряжённость", — заявил Песков.