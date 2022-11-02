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2 ноября, 10:31

Песков назвал "делом поляков" строительство забора из колючей проволоки на границе с РФ

Строительство Польшей заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью — это "дело поляков". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это польское, это дело поляков. Нужно у поляков спрашивать, чтобы они комментировали", — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать решение Варшавы.

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Напомним, Польша приступила к возведению заграждения из колючей проволоки высотой два с половиной метра и шириной три метра на границе с РФ. Польский министр обороны Мариуш Блащак объяснил решение тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолётов с Ближнего Востока и из Северной Африки, что якобы создаёт риск миграционного давления.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми

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