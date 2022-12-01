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Регион

Как Польша готовится захватить западные земли Украины

Какие существуют сценарии оккупации Украины Варшавой, что про это пишут западные СМИ.

Опубликовано 1 декабря 2022, 11:16
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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил об усиленной подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины. Ведомство узнало, на какие области Незалежной претендует Варшава.

Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины, — перечислил Нарышкин в интервью РИА "Новости".

Польский проект "Украина"

Польша на протяжении последних месяцев готовила своё и украинское законодательство к постепенному поглощению земель Незалежной. СМИ Варшавы давно рисовали карты новой Украины, согласно которым под Киевом останется не более одной-двух областей. Остальные земли разделят между собой Россия и Польша, Венгрии и Румынии отойдёт по региону.

Так польские СМИ подают новую карту Украины. Фото © T.me / С места события

Так польские СМИ подают новую карту Украины. Фото © T.me / С места события

Как Польша хочет разделить Украину

О том, как Польша хочет оккупировать западные земли Украины, пишут уже и европейские журналисты. Бельгийское издание Modern Diplomacy описывает сценарий ползучего польского вторжения и напоминает, как польская партия "Право и справедливость" (PiS) подготовилась к возвращению "западных окраин" Украины законодательным путём.

Карта раздела Украины. Инфографика © LIFE

Карта раздела Украины. Инфографика © LIFE

Варшава уже имеет особые права на Украине: поляки получили возможность занимать места в правительстве этой страны, вести бизнес, покупать украинские фабрики, — сообщает Modern Diplomacy. С начала военной операции России президент Дуда часто навещал Зеленского. Похоже, что именно тогда начали приниматься исторические решения, о которых мы скоро узнаем.

План PiS — возродить Польшу в границах "исторических земель". Речь Посполитая сформировалась задолго до российской военной операции на Украине, объясняют бельгийцы. Россия возвращает себе свои исторические земли и становится на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО. И тогда польское правительство принимает решение о введении так называемого мирного контингента, а точнее польской армии, на территорию Западной Украины. После чего проводится референдум о присоединении западных областей Украины к Польше.

По предположению Modern Diplomacy, к тому времени европейское финансирование Вооружённых сил Украины закончится, её армия будет уничтожена, а правительство эмигрирует за границу. Остатки Украины получат нового пророссийского президента в Киеве, который будет нейтрален по отношению к НАТО и ЕС. Поэтому Польшу нельзя будет назвать оккупантом, у Варшавы будет почётное звание "спаситель украинского народа".

Поэтому Польше не нужен официальный мандат НАТО для защиты граждан этих территорий от "российской агрессии". Речь идёт о Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областях. Варшава, скорее всего, будет действовать в коалиции с Будапештом и Бухарестом, которые разделят между собой Закарпатье и Черновицкую область.

Польские политики давно обсудили этот проект с администрацией Белого дома. О наличии таких переговоров предупреждал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ещё в апреле этого года. В планы Варшавы по большому счёту входит и попытка получить контроль над территориями от Балтийского до Адриатического и Чёрного морей. Но польской программе "триморья" не суждено сбыться, потому что Россия проводит специальную операцию.

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Как проходит экспансия на Украину

Поляки за несколько месяцев успели завербовать сторонников оккупации Украины среди общественников, политиков и олигархов. Именно поэтому различные акции, вроде проноса по улицам Киева совместного флага, не вызывают вопросов у радикалов.

Несмотря на работу спецслужб, польский политикум ещё не сжился с этой мыслью, потому что интегрировать враждебное украинское население им будет непросто. Но фигуры в формате Виктора Бологи и Андрея Садового, которые давно ведут польско-украинский бизнес и занимаются продажей ресурсов Незалежной в Европу, легко впишутся в новое пространство и окажут необходимую поддержку, — полагает политолог Александр Роджерс.

По улицам Киева пронесли совместный флаг Украины и Польши. Видео © T.me/svezhesti

Польская экономика способна переварить поглощение четырёх регионов Западной Украины, несмотря на то что страна находится в десятке европейских государств с самой большой инфляцией. Она и сейчас принимает основную массу беженцев именно с этих территорий, объясняет политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев. Тем более если Варшава проведёт референдум в этих регионах или как-то оформит это приобретение юридически, то Евросоюз профинансирует оккупацию Украины Польшей, отметил он: "За этим решением стоит согласие Вашингтона и Брюсселя".

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Топ-15 стран Европы с максимальным уровнем инфляции. Инфографика © LIFE

Польша недвусмысленно готовит своих граждан и к ассимиляции украинского населения. Военные учат поляков стрелять и выживать на случай распространения украинского конфликта на территорию Польши, то есть стычек с националистами. По словам военных, невозможно за один день сделать из людей солдат, но в случае конфликта умение обращаться с оружием будет полезным.

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Фото © ТАСС / AP / Leo Correa

Когда начнётся польское вторжение?

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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