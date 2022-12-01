Как Польша готовится захватить западные земли Украины Какие существуют сценарии оккупации Украины Варшавой, что про это пишут западные СМИ. 96183 96183 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил об усиленной подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины. Ведомство узнало, на какие области Незалежной претендует Варшава.

— Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины, — перечислил Нарышкин в интервью РИА "Новости".

Польский проект "Украина"

Польша на протяжении последних месяцев готовила своё и украинское законодательство к постепенному поглощению земель Незалежной. СМИ Варшавы давно рисовали карты новой Украины, согласно которым под Киевом останется не более одной-двух областей. Остальные земли разделят между собой Россия и Польша, Венгрии и Румынии отойдёт по региону.

Так польские СМИ подают новую карту Украины. Фото © T.me / С места события

Как Польша хочет разделить Украину

О том, как Польша хочет оккупировать западные земли Украины, пишут уже и европейские журналисты. Бельгийское издание Modern Diplomacy описывает сценарий ползучего польского вторжения и напоминает, как польская партия "Право и справедливость" (PiS) подготовилась к возвращению "западных окраин" Украины законодательным путём.

Карта раздела Украины. Инфографика © LIFE

— Варшава уже имеет особые права на Украине: поляки получили возможность занимать места в правительстве этой страны, вести бизнес, покупать украинские фабрики, — сообщает Modern Diplomacy. — С начала военной операции России президент Дуда часто навещал Зеленского. Похоже, что именно тогда начали приниматься исторические решения, о которых мы скоро узнаем.

План PiS — возродить Польшу в границах "исторических земель". Речь Посполитая сформировалась задолго до российской военной операции на Украине, объясняют бельгийцы. Россия возвращает себе свои исторические земли и становится на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО. И тогда польское правительство принимает решение о введении так называемого мирного контингента, а точнее польской армии, на территорию Западной Украины. После чего проводится референдум о присоединении западных областей Украины к Польше.

По предположению Modern Diplomacy, к тому времени европейское финансирование Вооружённых сил Украины закончится, её армия будет уничтожена, а правительство эмигрирует за границу. Остатки Украины получат нового пророссийского президента в Киеве, который будет нейтрален по отношению к НАТО и ЕС. Поэтому Польшу нельзя будет назвать оккупантом, у Варшавы будет почётное звание "спаситель украинского народа".

Поэтому Польше не нужен официальный мандат НАТО для защиты граждан этих территорий от "российской агрессии". Речь идёт о Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областях. Варшава, скорее всего, будет действовать в коалиции с Будапештом и Бухарестом, которые разделят между собой Закарпатье и Черновицкую область.

Польские политики давно обсудили этот проект с администрацией Белого дома. О наличии таких переговоров предупреждал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ещё в апреле этого года. В планы Варшавы по большому счёту входит и попытка получить контроль над территориями от Балтийского до Адриатического и Чёрного морей. Но польской программе "триморья" не суждено сбыться, потому что Россия проводит специальную операцию.

Как проходит экспансия на Украину

Поляки за несколько месяцев успели завербовать сторонников оккупации Украины среди общественников, политиков и олигархов. Именно поэтому различные акции, вроде проноса по улицам Киева совместного флага, не вызывают вопросов у радикалов.

— Несмотря на работу спецслужб, польский политикум ещё не сжился с этой мыслью, потому что интегрировать враждебное украинское население им будет непросто. Но фигуры в формате Виктора Бологи и Андрея Садового, которые давно ведут польско-украинский бизнес и занимаются продажей ресурсов Незалежной в Европу, легко впишутся в новое пространство и окажут необходимую поддержку, — полагает политолог Александр Роджерс.

По улицам Киева пронесли совместный флаг Украины и Польши. Видео © T.me/svezhesti

Польская экономика способна переварить поглощение четырёх регионов Западной Украины, несмотря на то что страна находится в десятке европейских государств с самой большой инфляцией. Она и сейчас принимает основную массу беженцев именно с этих территорий, объясняет политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев. Тем более если Варшава проведёт референдум в этих регионах или как-то оформит это приобретение юридически, то Евросоюз профинансирует оккупацию Украины Польшей, отметил он: "За этим решением стоит согласие Вашингтона и Брюсселя".

Топ-15 стран Европы с максимальным уровнем инфляции. Инфографика © LIFE

Польша недвусмысленно готовит своих граждан и к ассимиляции украинского населения. Военные учат поляков стрелять и выживать на случай распространения украинского конфликта на территорию Польши, то есть стычек с националистами. По словам военных, невозможно за один день сделать из людей солдат, но в случае конфликта умение обращаться с оружием будет полезным.

Фото © ТАСС / AP / Leo Correa Когда начнётся польское вторжение? 0 Когда ВСУ будут разгромлены Армией РФ Не начнётся Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева