Как Россия закрыла зерновую сделку и какие последствия грозят Западу Что Россия будет делать с "зерновыми" кораблями, которые выйдут из Одессы без разрешения. 29414 29414 Проверка товара на таможне в порту Одессы. Фото © Shutterstock

Почему Россия вышла из зерновой сделки

Запад утратил монополию вывозить в "голодающую Европу" украинские пшеницу, кукурузу и ячмень после теракта в Севастополе 29 октября. Россия вышла из зерновой сделки, когда беспилотники ВСУ атаковали Черноморский флот. В результате 218 судов, участвующих в зерновой сделке, оказались заблокированными. Нападение отразили, уничтожив все 16 дронов.

О том, кто виновен в диверсии, сразу же сообщили американские СМИ. В The New York Times объяснили нападение новыми возможностями западной техники ВСУ. Провокация организована специалистами США и Великобритании. А возмущения западных политиков и главы Белого дома — игра для собственной публики, полагают эксперты. Давно не секрет, что суда из портов Украины отправлялись не в развивающиеся страны, а почти на 100% уходили в ЕС. Так Зеленский и его кураторы очередной раз "доказали", что ни жизни голодающих людей, ни местный бизнес для них ничего не значат.

Позднее Северный альянс призвал Россию пересмотреть решение и возобновить участие в зерновой сделке, чтобы продовольствие дошло "до тех, кто в нём больше всех нуждается", сообщила представитель альянса Оана Лунгеску. С заявлениями о возобновлении договорённостей выступил и глава США Джо Байден, но затем последовали очередные обвинения России в провоцировании голода со стороны европейских политиков. И не случайно, потому что на фоне закрытия "зерновой сделки", на чикагской бирже произошло подорожание пшеницы сразу на 5%.

Киев, Анкара и ООН попытались реанимировать ситуацию. Координационный центр в рамках Черноморской инициативы сообщил, что три стороны согласовали движение 14 судов в Чёрном море, уведомив об этом Россию. Однако в ответ последовало заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что "зерновая сделка вряд ли реализуема без РФ, она приобретает гораздо более рискованный характер". Он также добавил, что Москва не оставит без поддержки страны Африки после выхода из зерновой сделки.

— Лишь небольшая доля из всего поставляемого зерна по этой сделке приходилась на беднейшие страны, всё остальное получили не беднейшие страны, которые находятся в Европе. Как это будем делать, это вопрос сложный, непростой, его ещё предстоит прорабатывать. Пока мы можем гарантировать готовность российской стороны выпадающие объёмы за свой счёт компенсировать, — сказал Дмитрий Песков.

Кому выгодна зерновая сделка

Погрузка зерна в трюмы морского грузового судна в порту Одессы. Фото © Shutterstock / Elena Larina

Серьёзная информационная кампания Запада против России была основана на якобы создании условий геноцида для третьих стран мира, которые не получат украинское зерно и будут вынуждены голодать. Но, как мы знаем, в результате им досталось не более 10% от вывезенной продукции. В первую очередь, зерно вывозилось в Турцию, Италию, Испанию, Нидерланды, Китай и Египет. Порты и морские пути использовались для поставок оружия Украине.

— Россию в очередной раз обманули. Из обещанных всему миру 25 миллионов тонн дешёвой пшеницы, Киев экспортировал лишь часть, у него просто не нашлось таких объёмов, а затем перешёл на экспорт дорогой кукурузы и подсолнечника. Эта сделка была выгодна только спекулянтам, — считает политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев. — Также эта сделка позволила работать украинским портам, и в Чёрном море были прекращены боевые действия. Российские корабли конвоировали эти суда по зелёному коридору между Одессой и Босфором. Обеспечивали безопасность. Поразительная вещь, как в анекдоте, когда черепаха перевозила на своей спине скорпиона, который в итоге ужалил её. Эта сделка мешала самой России вывозить собственное зерно. Сейчас идут переговоры, их главный бенефициар — Анкара.

По его словам, эту сделку пора перезапускать, если Украина имеет возможность вывозить своё зерно, то и Россия должна это делать, потому что сейчас вывоз зерна из порта в Новороссийске заблокирован. Все прекрасно знают, что Европа наживается на этой войне, потому что тут же последовали обвинения России со стороны Европы.

В Минсельхозе РФ сообщили, что Россия готова безвозмездно поставлять беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна в ближайшие несколько месяцев, а также полностью заместить украинское зерно на мировом рынке. По словам главы ведомства, урожай нынешнего года позволяет РФ полностью заместить украинское зерно на рынке и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам.

Теперь, когда лидеры ЕС пытаются повесить на Россию проблемы дефицита третьих стран, мы предлагаем щедрое решение — безвозмездно поставить зерно беднейшим странам. Учитывая прошлый опыт украинских поставок, когда продовольствие попадало приоритетно в Европу, другого способа накормить голодающих у России нет.

Как отразится на безопасности выход России из зерновой сделки

Штаб-квартира НАТО. Фото © Shutterstock / Dragos Asaftei

Остаётся вопрос — для чего НАТО призывает продлить "зерновую сделку"? Вероятно, военные альянса хотят выгодно использовать зерновой коридор для нанесения по российскому флоту эффективных ударов, ведь самолёты изучают возможности Черноморского флота, ведя непрерывную разведку и запускают беспилотники, которые мы до атаки не считали военными целями.

— Несогласованные суда, которые будут выходить в море в этом районе, могут задерживаться на неопределённый срок и досматриваться, чтобы избежать нападений. Более того, возможно и задержание членов команд, если они окажутся связаны с ВСУ. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности. Мы должны помнить об участии третьих стран в планировании атаки на Севастополь, я говорю о специалистах из Великобритании, которые курировали диверсию. А любое вооружённое сопротивление в условиях зоны боевых действий будет подавлено, — сказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Военный эксперт Анатолий Матвейчук полагает, что нам придётся использовать силы ЧМ флота для доставки российского зерна по новым сделкам, а те корабли, которые согласованы по плану с ООН, уйдут, "не выйдут из Одессы лишь новые караваны, мы не согласуем дальнейшее движение", говорит эксперт.

Фото © Shutterstock Почему Россия вышла из зерновой сделки? 0 Пора обеспечивать приоритет собственных национальных интересов Главное вопросы безопасности Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева