Инфекционист оценил вероятность возникновения вспышки "тридемии" в РФ вслед за США

Ситуация со вспышкой респираторных заболеваний среди детей в США продолжает ухудшаться, пишет РИА "Новости". Больницы страны переполнены, а сезонная волна заболеваемости пришла на 2–3 месяца раньше нормы. Учёные связывают такое явление с наложением коронавируса на грипп и безобидный РСВ (респираторно-синцитиальный вирус), из-за чего даже появился термин "тридемия".

При этом возможность заболевания сразу несколькими болезнями была выявлена уже давно. Подобное, например, наблюдалось даже в Севастополе, где у женщины обнаружили и грипп, и ковид. Американский же случай носит массовый характер: в медучреждениях нет свободных коек, из-за чего пациентов уже начали располагать в палатках на улице.

Учёные из Университета Глазго в Британии изучили механизм явления. Они поместили в чашку Петри клетки лёгких человека, после чего добавили туда образцы гриппа и РСВ. Через некоторое время они увидели, как оба патогена слились в единое целое, напоминающее пальму.

Утверждается, что такие гибриды могут заражать более широкий спектр людей, а само заболевание протекает тяжелее. Всё из-за того, что антитела, активируемые иммунитетом для борьбы с недугом, не работают из-за связывания РСВ с клетками. При этом медики не исключают, что опасный гибрид скоро может добраться и до России.

"Вполне возможно, это произойдёт в декабре-январе, во время общего подъёма заболеваемости", — заявил инфекционист Валентин Ковалёв.