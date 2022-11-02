Полномочия по контролю за госстройками могут перейти Минстрою

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ должно стать единым госзаказчиком в области строительства, ему нужно передать все объекты непрофильных ведомств. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании СФ, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Она пояснила, что ни Минкульт, ни Минздрав, ни Минспорта "строить не могут и как профильные министерства они должны давать технические задания", например, какой именно должна быть больница.

"Все эти объекты нужно перевести в Минстрой, у нас должен быть единый заказчик в лице профессионального министерства, специализирующегося на этом", — сказала Матвиенко и добавила, что "все федеральные деньги должны идти через единого заказчика".