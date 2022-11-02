Армии РФ передали устойчивые к глушилкам новейшие дроны
"Калашников" начал поставлять в российские войска устойчивые к глушилкам дроны
Глава холдинга "Калашников" Алан Лушников сообщил о начале поставок новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коптерного типа в российские войска.
"Мы не объявляли об этом, но уже поставляем в армию коптеры. Это целая линейка. Часть из них уже производится и поставляется серийно. Часть находится в разработке и выйдет на серию в следующем году. Самая разная номенклатура для самого разного назначения: разведывательная и так далее. Это очень важное направление, и мы уделяем ему серьёзное внимание", — рассказал Лушников журналистам.
Один из таких беспилотников — ZALA 421-24 (производства концерна "Калашников" госкорпорации "Ростех") — способен работать в условиях радиоэлектронного подавления, разгоняться до 30 км/ч и летать в режиме полного радиомолчания более 30 минут на высоте до 1500 метров. Аппарат также был представлен на форуме "Армия-2022".
Ранее Лайф писал, что концерн "Калашников" запланировал на следующий год увеличение выпуска всей линейки своего оружия: стрелковое, высокоточное, снаряды и беспилотники. При этом холдинг и в 2021 году закладывал увеличение производства оружия примерно на 40% на текущий год.
ТАСС / Валерий Матыцин