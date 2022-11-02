Армии РФ передали устойчивые к глушилкам новейшие дроны

"Мы не объявляли об этом, но уже поставляем в армию коптеры. Это целая линейка. Часть из них уже производится и поставляется серийно. Часть находится в разработке и выйдет на серию в следующем году. Самая разная номенклатура для самого разного назначения: разведывательная и так далее. Это очень важное направление, и мы уделяем ему серьёзное внимание", — рассказал Лушников журналистам.