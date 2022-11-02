Байден рассказал о "разговоре" с умершим до его рождения учёным

Президент США Джо Байден поведал о разговоре с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба учёных, сделавших открытие, умерли ещё до его рождения. Доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Рикард Маклеод скончались в 1941 и 1935 году соответственно, а американский лидер родился в 1942-м.

"Вы знаете, сколько стоит производство инсулина для диабетиков? Его открыл человек, который специально оформил на него патент, чтобы лекарство было доступно каждому. Я говорил с ним", — заверил хозяин Овального кабинета во время выступления на специальном мероприятии во Флориде.