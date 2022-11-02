Россиянка из Швейцарии показала Лайфу гайд по выживанию зимой, который власти рассылают жителям
Власти Швейцарии на фоне энергокризиса разослали жителям "инструкции по выживанию зимой"
Швейцария активно готовится к наступлению холодов в связи с нехваткой российского газа. Как рассказала Лайфу продюсер-документалист Виктория Петрова, власти страны разослали жителям специальные брошюры с советами о том, как пережить холода и какие запасы нужно делать.
Продюсер-документалист Виктория Петрова рассказала Лайфу о том, как Швейцария готовится к зиме. Видео © LIFE
"Правительство Швейцарии рассылает брошюры о том, что нужно закупить в случае зимнего голода в Швейцарии. Также указывается, что необходимо сделать сейчас: вырезать чек-лист, пойти в магазин и запастись теми продуктами, которые нужны на зиму и которые помогут выжить в случае ЧС", — рассказала Виктория.
По словам Виктории, Министерство энергетики страны разработало трёхступенчатый план на случай чрезвычайной ситуации. В нём описываются рекомендации при отсутствии электричества, воды и прочих необходимых коммуникаций. Более того, им предусматривается введение трёхдневного блэкаута, если появится необходимость сбережения энергии.
Рекомендации озвучиваются и с экранов телевизоров. Как объяснила Петрова, швейцарцам советуют не отапливать жилища выше, чем на 19 градусов. Она призналась, что правительство осознаёт всю сложность нынешней ситуации, поэтому и делает такие "инструкции по выживанию зимой".
Ранее власти Швейцарии предупредили граждан о том, что проблемы в энергетике только начинаются. Причиной тому послужило отсутствие российского газа, заявил директор Федерального управления энергетики страны Бенуа Рева. Он подчеркнул, что нельзя всего за пару месяцев компенсировать то, что десятилетиями "делалось или не делалось". На вопрос, хватит ли Швейцарии энергии этой зимой, Рева не смог ответить с уверенностью.
LIFE