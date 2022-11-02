Россиянка из Швейцарии показала Лайфу гайд по выживанию зимой, который власти рассылают жителям

Швейцария активно готовится к наступлению холодов в связи с нехваткой российского газа. Как рассказала Лайфу продюсер-документалист Виктория Петрова, власти страны разослали жителям специальные брошюры с советами о том, как пережить холода и какие запасы нужно делать.

Продюсер-документалист Виктория Петрова рассказала Лайфу о том, как Швейцария готовится к зиме. Видео © LIFE

"Правительство Швейцарии рассылает брошюры о том, что нужно закупить в случае зимнего голода в Швейцарии. Также указывается, что необходимо сделать сейчас: вырезать чек-лист, пойти в магазин и запастись теми продуктами, которые нужны на зиму и которые помогут выжить в случае ЧС", — рассказала Виктория.

По словам Виктории, Министерство энергетики страны разработало трёхступенчатый план на случай чрезвычайной ситуации. В нём описываются рекомендации при отсутствии электричества, воды и прочих необходимых коммуникаций. Более того, им предусматривается введение трёхдневного блэкаута, если появится необходимость сбережения энергии.

Рекомендации озвучиваются и с экранов телевизоров. Как объяснила Петрова, швейцарцам советуют не отапливать жилища выше, чем на 19 градусов. Она призналась, что правительство осознаёт всю сложность нынешней ситуации, поэтому и делает такие "инструкции по выживанию зимой".