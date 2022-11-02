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2 ноября, 13:12

Клишас поспорил с Медведевым о возвращении смертной казни в России

Клишас назвал невозможным возвращение смертной казни в РФ при действующей Конституции

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал невозможным возвращение смертной казни в России. Так он отреагировал на слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что мораторий может быть преодолён в случае "необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда".

"Возврат к смертной казни в России при действующей конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин", — ответил сенатор в своём телеграм-канале.

В ДНР введут мораторий на смертную казнь

В ДНР введут мораторий на смертную казнь

Кстати, эта тема обсуждается уже не в первый раз. Так, ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что после выхода из Совета Европы у России фактически не осталось ограничений для возвращения смертной казни, но мораторий может быть пересмотрен только в случае крайней необходимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что в Кремле этот вопрос даже не обсуждается. А председатель КС Валерий Зорькин подчеркнул, что, несмотря на призывы некоторых политиков, в России не стоит отказываться от моратория на смертную казнь.

Обложка ©

ТАСС / РКБ / Михаил Гребенщиков

Николь Вербер

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