Клишас поспорил с Медведевым о возвращении смертной казни в России

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал невозможным возвращение смертной казни в России. Так он отреагировал на слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что мораторий может быть преодолён в случае "необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда".