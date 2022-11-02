Зеленский заявил о желании поехать в Крым и посмотреть на море

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению признался, что хочет посетить Крым, однако не в нынешних условиях.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, Зеленский заявил, что поедет на полуостров. По словам украинского лидера, он "очень хочет увидеть море". Также он уточнил, что это произойдёт не зимой.

"Не зимой, потому что что бы вы делали у моря? Я пойду, когда потеплеет", — сказал президент Незалежной.