Зеленский заявил о желании поехать в Крым и посмотреть на море
Зеленский заявил о желании поехать в Крым и посмотреть на море "после победы Украины"
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению признался, что хочет посетить Крым, однако не в нынешних условиях.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, Зеленский заявил, что поедет на полуостров. По словам украинского лидера, он "очень хочет увидеть море". Также он уточнил, что это произойдёт не зимой.
"Не зимой, потому что что бы вы делали у моря? Я пойду, когда потеплеет", — сказал президент Незалежной.
Несколько дней назад стало известно, что крымскую виллу президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в посёлке Ливадия под Ялтой, намерены национализировать, как и другое имущество на полуострове, связанное с киевским режимом.
Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency