Минобороны РФ устранило все недостатки в обеспечении экипировкой бойцов СВО
Сенатор Бондарев: МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил об улучшении ситуации с экипировкой военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. По его словам, Минобороны РФ устранило все недостатки по обеспечению бойцов.
"Министерство обороны устранило недостатки по обеспеченности [военных Российской армии]. Всё поставляется по полной программе: бронежилеты, новые наколенники, налокотники и так далее", — цитирует его ТАСС.
По словам сенатора, в настоящее время нет никакой нехватки экипировки, её "даже в резерве уже очень много".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что проблемы с довольствием и снабжением военнослужащих уже решены. Он признал, что некоторые сложности действительно наблюдались на начальном этапе частичной мобилизации, добавив, что на сегодняшний день таких вопросов практически не осталось.
ТАСС / Александр Щербак