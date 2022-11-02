Минобороны РФ устранило все недостатки в обеспечении экипировкой бойцов СВО

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил об улучшении ситуации с экипировкой военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. По его словам, Минобороны РФ устранило все недостатки по обеспечению бойцов.

"Министерство обороны устранило недостатки по обеспеченности [военных Российской армии]. Всё поставляется по полной программе: бронежилеты, новые наколенники, налокотники и так далее", — цитирует его ТАСС.

По словам сенатора, в настоящее время нет никакой нехватки экипировки, её "даже в резерве уже очень много".