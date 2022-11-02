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2 ноября, 12:52

Минобороны РФ устранило все недостатки в обеспечении экипировкой бойцов СВО

Сенатор Бондарев: МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил об улучшении ситуации с экипировкой военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. По его словам, Минобороны РФ устранило все недостатки по обеспечению бойцов.

"Министерство обороны устранило недостатки по обеспеченности [военных Российской армии]. Всё поставляется по полной программе: бронежилеты, новые наколенники, налокотники и так далее", — цитирует его ТАСС.

По словам сенатора, в настоящее время нет никакой нехватки экипировки, её "даже в резерве уже очень много".

Путин поручил обеспечивать бойцов СВО новейшим, удобным и эффективным снаряжением

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что проблемы с довольствием и снабжением военнослужащих уже решены. Он признал, что некоторые сложности действительно наблюдались на начальном этапе частичной мобилизации, добавив, что на сегодняшний день таких вопросов практически не осталось.

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ТАСС / Александр Щербак

Николь Вербер

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