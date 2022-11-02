"Маркер сверхпотребления": В ГД раскритиковали чиновников, передвигающихся на дорогих машинах

Чиновникам следует отказаться от расходов на авто бизнес-класса, пересев на общественный транспорт и такси. Такое заявление в разговоре с URA.ru сделала экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева. В пример она привела собственный опыт поездок по столице.

"Я, будучи мэром, отказалась от машины мэрии в Москве. Ездила в командировках на метро или в крайнем случае на такси. Это нормально. Любовь к дорогим машинам для чиновников — всегда маркер сверхпотребления", — заявила она.

Она считает, что такие расходы, учитывая проводимую РФ спецоперацию, являются маркером непонимания чиновниками происходящих сегодня в стране вещей. Такие госслужащие будто "провели на Луне" последние девять месяцев.