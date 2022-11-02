НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 ноября, 13:48

Британцы сожгут "Лиз Трасс" на костре в ночь Гая Фокса

Чучело экс-премьера Британии Трасс сожгут на костре в ночь Гая Фокса в Эденбридже

<p>Чучело бывшего британского премьера Лиз Трасс. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/EdJMcConnell" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EdJMcConnell</a></p>

Чучело бывшего британского премьера Лиз Трасс. Обложка © Twitter / EdJMcConnell

Чучело бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс в ночь Гая Фокса сожгут в Эденбридже, где уже больше двадцати лет по традиции подшучивают над знаменитостями. Об этом передаёт телеканал ITV.

Согласно его данным, в этом году организаторам не пришлось долго думать над претендентом. На эту роль они выбрали премьер-министра с самым коротким в истории сроком пребывания в должности, над которой "одержал победу" неодушевлённый салат латук. Кстати, именно он изображён на её плече, причём плачущим от смеха.

Сама Трасс, одетая в синее платье, выглядит очень недовольной, а в руках держит коробку с вещами: мини-бюджет, кепку "Сделаем Британию снова великой", футболку с лозунгом "Я боец, а не лодырь" и чек на 115 тысяч фунтов стерлингов. На самой коробке есть большая перевернутая буква U и фразы-отсылки к словам короля Карла III, сказанным Трасс на встрече. При этом внизу об её ноги трётся знаменитый кот Ларри, который бродит по Даунинг-стрит.

"Ходячая катастрофа": Британцы высмеяли Трасс из-за сообщений о взломе её телефона

"Ходячая катастрофа": Британцы высмеяли Трасс из-за сообщений о взломе её телефона

Напомним, что 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров