Британцы сожгут "Лиз Трасс" на костре в ночь Гая Фокса

Чучело бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс в ночь Гая Фокса сожгут в Эденбридже, где уже больше двадцати лет по традиции подшучивают над знаменитостями. Об этом передаёт телеканал ITV.

Согласно его данным, в этом году организаторам не пришлось долго думать над претендентом. На эту роль они выбрали премьер-министра с самым коротким в истории сроком пребывания в должности, над которой "одержал победу" неодушевлённый салат латук. Кстати, именно он изображён на её плече, причём плачущим от смеха.

Сама Трасс, одетая в синее платье, выглядит очень недовольной, а в руках держит коробку с вещами: мини-бюджет, кепку "Сделаем Британию снова великой", футболку с лозунгом "Я боец, а не лодырь" и чек на 115 тысяч фунтов стерлингов. На самой коробке есть большая перевернутая буква U и фразы-отсылки к словам короля Карла III, сказанным Трасс на встрече. При этом внизу об её ноги трётся знаменитый кот Ларри, который бродит по Даунинг-стрит.