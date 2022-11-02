На месте взрыва "Северного потока" обнаружили кратеры глубиной до пяти метров
Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте ЧП с "Северным потоком"
Оператор газопровода "Северный поток", компания Nord Stream AG, завершила первоначальный сбор данных на месте ЧП с объектом на территории Швеции, сообщается на сайте компании.
"По предварительным результатам осмотра места повреждения, на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трёх до пяти метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м. Специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные", — говорится в релизе.
В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позже Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков".
Getty Images / Swedish Coast Guard