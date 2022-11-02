На месте взрыва "Северного потока" обнаружили кратеры глубиной до пяти метров

"По предварительным результатам осмотра места повреждения, на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трёх до пяти метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м. Специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные", — говорится в релизе.