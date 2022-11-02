Песков: Путин на рабочих встречах слышит разные точки зрения относительно СВО

Участники встреч с президентом России Владимиром Путиным выражают различные мнения в отношении специальной военной операции. Так в разговоре с CNN пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию "знакомых с представителями американской разведки источников" телеканала о том, что бизнесмен Евгений Пригожин в личной беседе с российским лидером якобы раскритиковал действия генералов РФ.

"Эта информация в корне неверна. Президент Путин проводит встречи по специальной военной операции на регулярной основе, и все участники выражают различные точки зрения в рабочем порядке", — сказал представитель Кремля в интервью CNN.