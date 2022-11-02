Песков: Путин на рабочих встречах слышит разные точки зрения относительно СВО
Участники встреч с президентом России Владимиром Путиным выражают различные мнения в отношении специальной военной операции. Так в разговоре с CNN пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию "знакомых с представителями американской разведки источников" телеканала о том, что бизнесмен Евгений Пригожин в личной беседе с российским лидером якобы раскритиковал действия генералов РФ.
"Эта информация в корне неверна. Президент Путин проводит встречи по специальной военной операции на регулярной основе, и все участники выражают различные точки зрения в рабочем порядке", — сказал представитель Кремля в интервью CNN.
Ранее газета Politico со ссылкой на военных чиновников и аналитиков сообщала, что Запад увидел рост тактической слаженности ВС РФ на Украине после назначения командующим СВО генерала армии Сергея Суровикина. Как отметил британский офицер, тактика, которую применяет Суровикин, уже зарекомендовала себя и "оказала эффективность в Сирии".
ТАСС / POOL / Михаил Метцель