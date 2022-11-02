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2 ноября, 16:16

База для разработки морских дронов может появиться в Севастополе

Глава Севастополя Развожаев предложил Путину создать в городе базу для разработки морских дронов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил создать в городе центр по разработке и производству морских беспилотных аппаратов. Такую инициативу он озвучил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду. По словам Развожаева, было бы хорошим заделом для будущего с учётом всех вызовов, которые стоят перед нашей страной.

"С учётом производственной базы Севморзавода и интеллектуальной базы университета и НОЦ (научно-образовательного центра) , можно было бы сделать в Севастополе центр развития надводных и подводных аппаратов", — предложил он.

Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Мореагробиотех", о котором упомянул Развожаев, был создан в 2021 году на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Моряки Севастополя сбили беспилотник

Моряки Севастополя сбили беспилотник

Напомним, 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там уточнили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".

Обложка ©

Getty Images / Elena Odareeva

Александр Юнашев

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