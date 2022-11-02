База для разработки морских дронов может появиться в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил создать в городе центр по разработке и производству морских беспилотных аппаратов. Такую инициативу он озвучил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду. По словам Развожаева, было бы хорошим заделом для будущего с учётом всех вызовов, которые стоят перед нашей страной.

"С учётом производственной базы Севморзавода и интеллектуальной базы университета и НОЦ (научно-образовательного центра) , можно было бы сделать в Севастополе центр развития надводных и подводных аппаратов", — предложил он.