Россиянок предупредили о риске появления целлюлита из-за юбок в мороз

Консультант по имиджу, стилист Наталия Булдакова предупредила, что погоня за модой может стать причиной образования целлюлитных бугорков — если носить мини с капроновыми колготками в холодную погоду. О том, какими ещё проблемами это грозит, эксперт рассказала в беседе с "Газетой.ru".

Булдакова отметила, что многое зависит от теплообмена. Тем не менее даже повышенная устойчивость к морозу может стать причиной "апельсиновой корки", а "враг женских бёдер номер один только и ждёт холодов и коротких юбок".

"Наш организм заботится о своём выживании, поэтому хочет снизить дискомфорт и там, где ему холодно, закладывает дополнительные жиры на поверхности. То есть кожа уплотняется на тех участках, где она систематически подвергается низким температурам", — объяснила стилист.

Также всегда существует риск получить обморожение. В лёгкой форме оно проявляется как жжение, покалывание, зуд и судороги, а в итоге кожа становится "мраморной". Эффект может быстро исчезнуть только в случае хорошего кровообращения, но происходит постепенное отмирание верхнего слоя кожи, шелушение и неприятные ощущения.

Также могут обостриться "дремлющие" заболевания мочеполовой системы, и, чтобы избежать неприятных сюрпризов, нужно знать о своём организме всё, отметила стилист. При этом дело не столько в юбке, сколько в колготках: если при их ношении в помещении "начинается повышенное потоотделение, а отведение влаги от кожи отсутствует — значит, колготки неправильно выбраны под задачу".

"Выйдя во влажных колготках на холод, можно не только спровоцировать обострение хронических хворей, но и заработать проблемы суставного и мышечного характера — при условии, что на улице ощутимый минус, а женщина изо дня в день ходит в неподходящих колготках", — предупредила Булдакова.