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2 ноября, 15:53

Информационное агентство Regnum приостановило работу

ИА Regnum приостановило работу из-за смены руководства в компании, управляющей агентством. Об этом говорится в обращении главного редактора Модеста Колерова.

"Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством... Вплоть до прояснения ситуации ИА Regnum приостанавливает вещание", — говорится в сообщении.

Агентство Regnum было создано 22 июля 2002 года. Его сфера вещания охватывает все регионы РФ и сопредельные государства Европы, Средней Азии и Закавказья.

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А ранее Лайф рассказывал, что канадская платформа Rumble ответила отказом на просьбу Франции остановить трансляцию российских СМИ, объяснив это тем, что "пользователи с непопулярными точками зрения" имеют те же права, что и все остальные. Более того, глава видеохостинга Крис Павловски объявил, что республику отключат от сервиса.

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Александра Вишнякова
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