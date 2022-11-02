Информационное агентство Regnum приостановило работу

"Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством... Вплоть до прояснения ситуации ИА Regnum приостанавливает вещание", — говорится в сообщении.

Агентство Regnum было создано 22 июля 2002 года. Его сфера вещания охватывает все регионы РФ и сопредельные государства Европы, Средней Азии и Закавказья.

А ранее Лайф рассказывал, что канадская платформа Rumble ответила отказом на просьбу Франции остановить трансляцию российских СМИ, объяснив это тем, что "пользователи с непопулярными точками зрения" имеют те же права, что и все остальные. Более того, глава видеохостинга Крис Павловски объявил, что республику отключат от сервиса.