США вновь заподозрили Северную Корею в поставках оружия России

Соединённые Штаты уверены, что КНДР поставляет России артиллерийские снаряды для последующего использования в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает в среду CNN со ссылкой на представителей Белого дома и якобы "рассекреченные" данные разведки.

"Наша информация свидетельствует о том, что КНДР втайне поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов, при этом скрывая настоящее место назначения поставок оружия", — утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Впрочем, по его словам, изменить ход боевых действий эти поставки не могут, а США со своей стороны продолжат предоставлять Украине "критически важные системы безопасности, которые необходимы ей для самозащиты".