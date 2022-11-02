США вновь заподозрили Северную Корею в поставках оружия России
Пресс-секретарь Пентагона Кирби обвинил КНДР в "тайных" поставках России боеприпасов для СВО
Соединённые Штаты уверены, что КНДР поставляет России артиллерийские снаряды для последующего использования в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает в среду CNN со ссылкой на представителей Белого дома и якобы "рассекреченные" данные разведки.
"Наша информация свидетельствует о том, что КНДР втайне поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов, при этом скрывая настоящее место назначения поставок оружия", — утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Впрочем, по его словам, изменить ход боевых действий эти поставки не могут, а США со своей стороны продолжат предоставлять Украине "критически важные системы безопасности, которые необходимы ей для самозащиты".
Ранее американские СМИ писали, что отношения между КНДР и Россией может укрепить и ситуация с Украиной. Так, Пхеньян вызвался помочь в восстановлении Луганской и Донецкой народных республик, а Россия в свою очередь может предоставить Северной Корее современное вооружение, укрепить двустороннюю торговлю, а также использовать право вето в Совете Безопасности ООН по вопросам санкций в отношении КНДР. Кстати, ещё летом появились слухи о мифических "поставках" оружия из КНДР в Россию, но Северная Корея это опровергла.
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