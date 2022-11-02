Россияне рассказали, кто в семье должен уходить в декрет: мать или отец

До сих пор родителям приходилось на берегу договариваться, кто берёт полный декретный отпуск, сейчас Госдума рассматривает возможность поделить этот период на части, чтобы мама и папа могли оставаться с ребёнком по очереди. Более половины опрошенных россиян поддержали инициативу, следует из опроса kp.ru.

Так, 45% респондентов сказали, что это справедливо и каждая семья сможет сама решить, кто и когда уходит в декрет. А 15% отметили рациональность нововведения, ведь так мужчина сможет приобщиться к уходу за детьми, а женщина не потеряет карьеру. При этом 11% считают, что декрет — для того, кто меньше зарабатывает.

"Некоторые женщины устают 1,5 года сидеть дома с малышом, в этом случае действительно уход можно разделить. Я, как отец, 11 месяцев был дома в декрете, пока жена работала", — поделился мнением участник опроса.

Интересно, что 23% респондентов оказались очень категоричны и считают, что в декрет должны идти только женщины. А 2% назвали пап первоочередными претендентами на отпуск по уходу за детьми.