Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов (фрекинг) отвечает интересам России и только нанесёт удар по британской экономике, пишет обозреватель американской газеты The Hill. Он напомнил, что предшественница Сунака Лиз Трасс, вступив на пост премьер-министра, сразу отменила запрет на добычу нефти и газа из сланцевых пластов, теперь же он снова вступил в силу.

"Введение Сунаком запрета на нефтедобычу из пласта — это подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности. Действительно, Сунак обрекает Британию на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на десятилетия вперёд", — говорится в статье.

По словам обозревателя, сильная энергетическая зависимость от других стран может загнать Великобританию в угол, тем более что отголоски этого видны уже сейчас. Из-за того, что свои угольные электростанции страна закрыла и зависит от генераторов, работающих на природном газе, Британии на фоне кризиса грозит ещё больший рост цен на газ.

Автор публикации отметил, что возобновляемые источники энергии точно не могут восполнить этот пробел. За последний год стало очевидно, что привязка экономики к погодозависимым возобновляемым источникам энергии — это прямой путь к катастрофе.