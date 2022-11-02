Rumble отключит Францию от видеохостинга в ответ на призыв заблокировать российские СМИ

Канадская платформа Rumble ответила отказом на просьбу Франции остановить трансляцию российских СМИ, объяснив это тем, что "пользователи с непопулярными точками зрения" имеют те же права, что и все остальные. Более того, глава видеохостинга Крис Павловски объявил, что республику отключат от сервиса.

"Недавно французское правительство потребовало, чтобы мы удалили некоторые российские новостные ресурсы с Rumble. В связи с тем, что наша миссия — это восстановление свободного и открытого Интернета, мы остаёмся привержены мерам нашей новостной политики", — написала организация в "Твиттере".

Компания ограничила доступ к платформе для пользователей из Франции "на период рассмотрения легальности требований французского правительства", но это не сильно ударит по бизнесу, ведь французских посетителей ресурса лишь 1%. Павловски в свою очередь пояснил, что Rumble планирует подать в суд в связи с этим запросом. Он отметил, что, как и Илон Маск, он не будет подстраиваться под какое-либо правительство.