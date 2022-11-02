Ждём, камера готова: В Крыму ответили на слова Зеленского о поездке на полуостров
Советник главы Крыма ответил на желание Зеленского посетить полуостров фразой "камера готова"
Советник главы Крыма Олег Крючков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который признался, что хочет посетить полуостров и увидеть море.
"Ждём. Камера давно готова", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению признался, что хочет посетить Крым, однако не в нынешних условиях, а "когда потеплеет".
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Getty Images / Alexey Furman