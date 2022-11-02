Экс-игрок "Амкара" Попов подтвердил слова Божовича об украденном Кубке России-2008

Под наставничеством Божовича "Амкар" вышел в финал Кубка России в 2008 году, где проиграл ЦСКА со счётом 2:2, 1:4 в серии пенальти. В одном из последних интервью югославский тренер заявил, что "этот усатый тренер Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок". Бывший защитник пермской команды Алексей Попов полностью согласился с этим утверждением.

"Мы тогда не выиграли, расстроились. Божович вёл себя нормально. Могу с полной уверенностью сказать, что ЦСКА выиграл тот матч только с помощью судей. Нас тогда убили! В первом тайме должны были удалять Вагнера Лава, он шипами меня боднул в лицо. Всё было в крови, я играл всю игру потом в повязке со шрамом! Судья этот момент пропустил, странно, да? Потом второй гол они забили с вне игры. И третий момент — пенальти мы били возле фанатов ЦСКА. Вот и сами думайте, кто поработал с судьями", — сказал футболист в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".