Перечислены опасные последствия длительного стресса

Стресс является нормальным ответом организма на экстремальные и значимые нагрузки, с которыми он справляется путём изменения работы всех органов и систем. О последствиях таких состояний РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина", кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

При стрессе можно наблюдать у себя повышение артериального давления, учащённое сердцебиение, нехватку воздуха, головокружение, нарушение в работе почек, желудочно-кишечного тракта и боль в области живота. Обычно неприятные симптомы проходят после исчерпания первоначальной причины напряжения.

"Когда стресс становится хроническим (проблемы здоровья родных и близких, сложности на работе, материальные затруднения и многое другое), организм постоянно работает на "повышенных оборотах", что приводит со временем к реальным соматическим заболеваниям", — пояснила врач.

В пример Крашкина привела гипертонические кризы, которые могут возникать при наличии у человека больных гипертонией родителей. Также продолжительный стресс мешает нормальному сну, что истощает организм и лишь усугубляет течение соматических недугов.

Крашкина рекомендует решать проблему комплексно. Сначала следует пройти обследование или посетить специалиста, чтобы разобраться в причинах состояния. Уже после этого можно записаться к психотерапевту, который поможет вам справиться с напряжением.