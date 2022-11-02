ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 ноября 2022, 14:31
11422

ВСУ ударили по Херсону 18 ракетами HIMARS, 12 из них сбила ПВО

ВСУ выпустили 18 ракет HIMARS по гражданской инфраструктуре Херсона, из них 12 были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам рассказали в экстренных службах.

"Киевский режим в 16:12 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсона, выпустив 18 ракет "Хаймарс". Подразделениями ПВО 12 ракет сбили, к сожалению, 6 ракет упали в районе Антоновского моста", — уточняется в заявлении.

ВСУ сбросили западный снаряд в полный людей ресторан в Донецке, но он не сдетонировал
ВСУ сбросили западный снаряд в полный людей ресторан в Донецке, но он не сдетонировал

Также сообщалось, что утром 2 ноября обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Курской области, в результате пострадали трое детей и двое взрослых. Также повреждены несколько домов и продуктовый магазин.

BannerImage

Getty Images / Pacific Press / Vladyslav Musiienko

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar