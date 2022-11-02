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2 ноября, 14:31

ВСУ ударили по Херсону 18 ракетами HIMARS, 12 из них сбила ПВО

ВСУ выпустили 18 ракет HIMARS по гражданской инфраструктуре Херсона, из них 12 были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам рассказали в экстренных службах.

"Киевский режим в 16:12 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсона, выпустив 18 ракет "Хаймарс". Подразделениями ПВО 12 ракет сбили, к сожалению, 6 ракет упали в районе Антоновского моста", — уточняется в заявлении.

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Также сообщалось, что утром 2 ноября обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Курской области, в результате пострадали трое детей и двое взрослых. Также повреждены несколько домов и продуктовый магазин.

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Getty Images / Pacific Press / Vladyslav Musiienko

Татьяна Миссуми

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