Президент ФК "Сочи" опроверг увольнение Вадима Гаранина с поста старшего тренера команды

Президент ФК "Сочи" Борис Ротенберг опроверг информацию об увольнении Вадима Гаранина с поста старшего тренера команды. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" .

"На данный момент он продолжает работу в клубе! Увольнений не было", — сказал Ротенберг, отвечая на вопрос, был ли Гаранин действительно отстранён от должности.