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2 ноября, 14:28

Президент ФК "Сочи" опроверг увольнение Вадима Гаранина с поста старшего тренера команды

Президент ФК "Сочи" Борис Ротенберг опроверг информацию об увольнении Вадима Гаранина с поста старшего тренера команды. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"На данный момент он продолжает работу в клубе! Увольнений не было", — сказал Ротенберг, отвечая на вопрос, был ли Гаранин действительно отстранён от должности.

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Ранее Лайф писал, что бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис назвал тренера "Химок" Гогниева клоуном из-за его поведения в матче с "Динамо".

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ТАСС / Олег Бухарев

Ирина Фальке

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