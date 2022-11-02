Президент ФК "Сочи" опроверг увольнение Вадима Гаранина с поста старшего тренера команды
Президент ФК "Сочи" Борис Ротенберг опроверг информацию об увольнении Вадима Гаранина с поста старшего тренера команды. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"На данный момент он продолжает работу в клубе! Увольнений не было", — сказал Ротенберг, отвечая на вопрос, был ли Гаранин действительно отстранён от должности.
Ранее Лайф писал, что бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис назвал тренера "Химок" Гогниева клоуном из-за его поведения в матче с "Динамо".
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ТАСС / Олег Бухарев