Учёные нашли у 23% людей на Земле три гена, защищающие от похмелья

Каждый пятый человек на планете легко переносит похмелье, что обусловлено наличием и слаженностью работы определённых генов. О результатах исследования сообщает Daily Mail.

"Исследования подтвердили, что за тяжесть последствий после алкоголя ответственны три гена: CYP2E1, ADH1B и ALDH2. Первый отвечает за расщепление организмом алкогольных соединений, иначе говоря, от его работы зависит то, как быстро человек перерабатывает алкоголь. Чем эффективнее организм справляется с этим, тем меньше будет симптомов похмелья", — отмечается в результатах опыта.

Второй ген (ADH1B) помогает спиртному превратиться в ацетальдегид, который скапливается в печени и вызывает симптомы похмелья. И, наконец, ALDH2 производит ферменты, способствующие выведению токсинов и других вредных веществ из организма, констатируют специалисты. Но главное — это идеальное взаимодействие перечисленных генов, что спасает человека от жёсткого похмельного синдрома.

Учёные смогли проверить свою теорию благодаря близнецам. Первый эксперимент был проведён ещё в 2014 году, когда удалось доказать, что стойкость перед похмельем зависит от генетического состава для 45% мужчин и 40% женщин и лишь 23% людей обладают эффективным сочетанием генов.