Экс-тренер "Спартака" Ваноли рассказал, чего не хватает в игре Зелимхана Бакаева
Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Бывший главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли заявил, что полузащитнику Зелимхану Бакаеву нужно прибавлять в командной игре, однако это никак не отменяет того, что он превосходный игрок. Слова специалиста приводит "Спорт-Экспресс".
"Бакаев показал, что он превосходный игрок с большими возможностями. Но, по-моему, ему нужно учиться играть на команду. Когда Зелимхан сможет это делать, то станет по-настоящему важным игроком. Слежу за ним, иногда смотрю игры "Зенита" — и вижу, что он там даже не выходит в основном составе", — отметил Ваноли.
Говоря о переходе Бакаева в "Зенит" из "Спартака", Ваноли отметил, что его причиной стала финансовая составляющая вопроса.
Напомним, 15 июня Зелимхан Бакаев перешёл из "Спартака" в "Зенит" на правах свободного агента. Футболист не смог продлить контракт с красно-белыми, который завершался по окончании прошлого сезона.
Новости
В Нижегородской области умер инвалид, которого подростки избили на камеру из-за бургера
сегодня в 14:18
Суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова за аферы с нефтью из РФ
сегодня в 14:16
МИД России представит доказательства причастности Великобритании к атаке на Севастополь
сегодня в 14:13