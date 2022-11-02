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2 ноября, 14:19

Экс-тренер "Спартака" Ваноли рассказал, чего не хватает в игре Зелимхана Бакаева

<p>Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов</p>

Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Бывший главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли заявил, что полузащитнику Зелимхану Бакаеву нужно прибавлять в командной игре, однако это никак не отменяет того, что он превосходный игрок. Слова специалиста приводит "Спорт-Экспресс".

"Бакаев показал, что он превосходный игрок с большими возможностями. Но, по-моему, ему нужно учиться играть на команду. Когда Зелимхан сможет это делать, то станет по-настоящему важным игроком. Слежу за ним, иногда смотрю игры "Зенита" — и вижу, что он там даже не выходит в основном составе", — отметил Ваноли.

Говоря о переходе Бакаева в "Зенит" из "Спартака", Ваноли отметил, что его причиной стала финансовая составляющая вопроса.

"Скучаю по команде": Паоло Ваноли намекнул на вероятность возвращения в "Спартак"

"Скучаю по команде": Паоло Ваноли намекнул на вероятность возвращения в "Спартак"

Напомним, 15 июня Зелимхан Бакаев перешёл из "Спартака" в "Зенит" на правах свободного агента. Футболист не смог продлить контракт с красно-белыми, который завершался по окончании прошлого сезона.

Артур Белкин

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