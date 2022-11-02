Экс-тренер "Спартака" Ваноли рассказал, чего не хватает в игре Зелимхана Бакаева

Бывший главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли заявил, что полузащитнику Зелимхану Бакаеву нужно прибавлять в командной игре, однако это никак не отменяет того, что он превосходный игрок. Слова специалиста приводит "Спорт-Экспресс".

"Бакаев показал, что он превосходный игрок с большими возможностями. Но, по-моему, ему нужно учиться играть на команду. Когда Зелимхан сможет это делать, то станет по-настоящему важным игроком. Слежу за ним, иногда смотрю игры "Зенита" — и вижу, что он там даже не выходит в основном составе", — отметил Ваноли.

Говоря о переходе Бакаева в "Зенит" из "Спартака", Ваноли отметил, что его причиной стала финансовая составляющая вопроса.