"Скучаю по команде": Паоло Ваноли намекнул на вероятность возвращения в "Спартак"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли заявил, что однажды может вновь возглавить красно-белых, и признался, что скучает по команде. Слова наставника приводит "Спорт-Экспресс".

"Да, скучаю по команде. Мы с нашим тренерским штабом и спортивным директором провели большую работу. Огромная благодарность мистеру Федуну за веру в меня. Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в "Спартаке". Но, думаю, однажды могу туда вернуться", — сказал Ваноли.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду возвращение в качестве главного тренера, Ваноли ответил утвердительно. По словам специалиста, ему повезло работать и достигать результата с командой уровня "Спартака". Не забыл и о фанатах красно-белых, которые, по признанию Ваноли, обладают такой же страстью, как и он сам.