Путин ждёт предложений кабмина о введении безвизового режима для иностранцев

Президент России Владимир Путин по итогам прошедшего 6 сентября заседания Госсовета призвал кабмин продумать вопрос об установлении безвизового режима с иностранными гражданами без принципа взаимности. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с МИД России, МВД России, ФСБ России и представить предложения: по установлению (без учёта принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в РФ иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях", — сказано в распоряжении.

Кроме того, глава государства поручил продумать вопрос о возобновлении действия единой электронной визы для иностранцев из недружественных государств.