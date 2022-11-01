Путин ждёт предложений кабмина о введении безвизового режима для иностранцев
Президент России Владимир Путин по итогам прошедшего 6 сентября заседания Госсовета призвал кабмин продумать вопрос об установлении безвизового режима с иностранными гражданами без принципа взаимности. Об этом говорится на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с МИД России, МВД России, ФСБ России и представить предложения: по установлению (без учёта принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в РФ иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях", — сказано в распоряжении.
Кроме того, глава государства поручил продумать вопрос о возобновлении действия единой электронной визы для иностранцев из недружественных государств.
Ранее Лайф сообщал, что граждане Украины смогут продолжать посещать Россию без виз после 1 января 2023 года, несмотря на то что Киев прекращает действие соглашения между правительствами о безвизовых поездках.
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