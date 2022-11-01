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1 ноября, 16:15

Путин ждёт предложений кабмина о введении безвизового режима для иностранцев

Президент России Владимир Путин по итогам прошедшего 6 сентября заседания Госсовета призвал кабмин продумать вопрос об установлении безвизового режима с иностранными гражданами без принципа взаимности. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с МИД России, МВД России, ФСБ России и представить предложения: по установлению (без учёта принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в РФ иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях", — сказано в распоряжении.

Кроме того, глава государства поручил продумать вопрос о возобновлении действия единой электронной визы для иностранцев из недружественных государств.

Путин призвал "не цепляться за взаимность" в вопросах визового режима с другими странами

Путин призвал "не цепляться за взаимность" в вопросах визового режима с другими странами

Ранее Лайф сообщал, что граждане Украины смогут продолжать посещать Россию без виз после 1 января 2023 года, несмотря на то что Киев прекращает действие соглашения между правительствами о безвизовых поездках.

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Артур Белкин
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