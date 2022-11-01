ООН, Турция и Украина приостановят движение судов по зерновому коридору 2 ноября

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не осуществлять движение судов по маршруту гуманитарного коридора в Чёрном море, сообщает представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

"Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября", — указывается в сообщении.