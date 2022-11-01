ООН, Турция и Украина приостановят движение судов по зерновому коридору 2 ноября
Делегации ООН, Турции и Украины договорились не осуществлять движение судов по маршруту гуманитарного коридора в Чёрном море, сообщает представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.
"Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября", — указывается в сообщении.
Там также отметили, что за 1 ноября было проведено 36 инспекций кораблей с продовольствием из Незалежной, которые находились в водах Турции.
Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.
Shutterstock