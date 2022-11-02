Суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова за аферы с нефтью из РФ
Суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Обложка © ТАСС / Константин Сазончик
Украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, обвиняемых в присвоении 800 тысяч тонн нефти российской компании "Татнефть", заочно арестовали в России. Решение вынес Вахитовский районный суд Казани.
"В Вахитовском районном суде г. Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского И.В., 1963 года рождения, и Боголюбова Г.Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ", — рассказали в пресс-службе суда.
Уголовное дело в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и его партнёров Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко было возбуждено в МВД Татарстана в августе 2021 года. Предпринимателей обвиняли в создании организованного преступного сообщества для хищения российской нефти. Было установлено, что в 2007 году обвиняемые присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов. Сырьё принадлежало ПАО "Татнефть".
Ранее Лайф также рассказывал, что у украинского олигарха Игоря Коломойского прошёл обыск по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины нагрянули в дом бизнесмена в пять утра по месту его проживания на курорте Буковель (Ивано-Франковская область). В ходе обыска были изъяты документы и некий гаджет, с которого скачали информацию. Также известно, что Коломойского могут лишить гражданства на Украине.