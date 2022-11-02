Суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова за аферы с нефтью из РФ

Украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, обвиняемых в присвоении 800 тысяч тонн нефти российской компании "Татнефть", заочно арестовали в России. Решение вынес Вахитовский районный суд Казани.

"В Вахитовском районном суде г. Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского И.В., 1963 года рождения, и Боголюбова Г.Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ", — рассказали в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и его партнёров Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко было возбуждено в МВД Татарстана в августе 2021 года. Предпринимателей обвиняли в создании организованного преступного сообщества для хищения российской нефти. Было установлено, что в 2007 году обвиняемые присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов. Сырьё принадлежало ПАО "Татнефть".